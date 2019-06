Toulon: Boudjellal regrette le choix d'écarter Bastareaud, "un garçon amoureux des Bleus"

On attendait sa réaction : Mourad Boudjellal a commenté au micro d'Europe 1 l'éviction brutale par Jacques Brunel et son staff au sein du XV de France de Mathieu Bastareaud, son capitaine au Rugby Club Toulonnais. Le trois-quarts centre international, et vice-capitaine des Bleus, ne figure pas parmi les 37 joueurs appelés pour la préparation de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.). Une décision qui a précipité la retraite internationale de 'Basta' et un crève-coeur pour le président du club varois, qui regrette ce choix d'écarter "un garçon amoureux des Bleus", et "qui avait envie de se prouver quelque chose" avec l'équipe de France.

Boudjellal, qui a fait venir Bastareaud à Toulon en 2011, a appris à connaître l'ancien Parisien : "C'est un garçon d'une sensibilité et d'une intelligence extrême, explique-t-il. Il fait partie de ces joueurs atypiques auxquels on peut faire beaucoup de mal, et avec qui on peut partager beaucoup de joie", explique-t-il. Brunel a choisi de lui faire beaucoup de mal. Et le patron du RCT de conclure : "Il comptait beaucoup sur cette Coupe du monde (…) Il avait envie de se prouver quelque chose avec les Bleus, il avait un peu pris les clés du camion."