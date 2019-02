Toulon-Bonneval: "Il n'y a pas d'autre mot que le maintien"

C'est un tout petit Toulon, inoffensif, qui s'est encore incliné samedi, à Agen (19-10) pour condamner le club varois, plutôt que d'espérer encore en une hypothétique qualification en phase finale, à lutter jusqu'au bout de la saison régulière pour son maintien dans le Top 14. Ce constat, l'arrière international Hugo Bonneval avait la lucidité de le faire au micro de Canal+ Sport : "On est à réaction pendant 80 minutes. On sait la manière dont ils jouent, ils le font très bien, ils mettent du volume, ils se font des passes. On voulait être sérieux les vingt premières minutes, on loupe 60 plaquages (sic), on ne trouve pas les touches, on les laisse relancer, ils ont des mecs qui ont des cannes et qui jouent bien."

"Après, on marque un essai, on a un peu d'orgueil, mais ce n'est pas digne d'une équipe qui vise autre chose que le maintien. Félicitations à Agen, on n'arrive toujours pas à gagner à l'extérieur et en mettant ce qu'on met là, on aura aussi beaucoup de mal à domicile jusqu'à la fin de saison. On mérite vraiment d'être là. Il n'y a pas d'autre mot que le maintien, il faut être honnête, il faut montrer autre chose sur le terrain pour se qualifier (en phase finale). Il va falloir mettre le bleu de chauffe et retourner à l'entraînement lundi avec beaucoup plus de conviction."