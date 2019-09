Toulon-Belleau: "On peut repartir sur de bonnes bases"

Recalé par Jacques Brunel et le staff du XV de France, qui n'ont pas jugé bon de le retenir pour la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), Anthony Belleau a offert une belle réponse sur le terrain en étant l'homme du match lors de la victoire du Rugby Club Toulonnais sur le Racing 92 dimanche, à Mayol (32-29). L'ouvreur et buteur va contribuer à donner 19 points d'avance à son équipe, qui va résister au retour des Ciel et Blanc en toute fin de match. "Ça fait du bien. Parce qu'on était plutôt bien et on craque un peu sur la fin..., reconnaît Belleau au micro de Canal+. Enfin, on ne craque pas complètement, puisqu’on a bien répondu au défi du Racing. Alors forcément cette victoire a beaucoup de saveur à la fin. Ça fait du bien de gagner dans la difficulté. On avait été avertis en grillant un joker la semaine passée (défaite 6-20 face au LOU). Aujourd’hui, le contrat est rempli et on peut repartir sur de bonnes bases", conclut le n°10.