Toulon-Belleau: "Il n'y a que le travail qui nous fera avancer"

Toulon a subi une nouvelle défaite en Top 14 ce samedi, à l'occasion d'un déplacement à Brive, sur le terrain du promu, où les Varois ont encore affiché leurs limites, notamment en matière de discipline avec à la clé une lourde défaite (39-17).

A l'issue de la rencontre, Anthony Belleau faisait le constat de la jeunesse de son équipe encore trop tendre pour viser mieux : "On fait trop de fautes. D'entrée on prend des points et on le paie cash à la fin du match. On prend 20 points direct. Ce sont des petits ballons tombés, des approximations, des petites erreurs... Il faut continuer à travailler parce qu'on est une équipe jeune. Il n'y a que le travail qui nous fera avancer", conclut-il, confiant malgré tout en l'avenir.