Toulon : Bastareaud finalement aligné d'entrée face à Clermont

Bastareaud pas handicapé par une fracture à une main

C’est une surprise de taille que le staff du RCT a préparé pour le match face à Clermont. A quelques minutes du coup d’envoi sur la pelouse du Stade Mayol, Franck Azéma a confirmé la titularisation en troisième ligne de Mathieu Bastareaud dans le cadre du dernier match de la 3eme journée du Top 14. L’international français (54 sélections), de retour après de longs mois d’absence liés à des blessures aux deux genoux au mois de novembre dernier alors qu’il évoluait sous les couleurs de Lyon, va retrouver la compétition plus vite que prévu. En effet, comme le demande la Ligue Nationale de rugby, la composition de départ a été officialisée ce samedi sur les coups de 18h00 avec Raphaël Lakafia placé au centre de la troisième ligne avec Cornell du Preez et Swan Rebbadj à ses côtés.Finalement, ce dernier a été envoyé sur le banc pour le coup d’envoi afin de céder la place à l’ancien trois-quarts centre. Selon les informations de Canal+, ce changement de dernière minute sur la feuille de match intervient alors que le staff toulonnais a reçu des nouvelles rassurantes concernant Mathieu Bastareaud. En effet, le joueur de 34 ans a été victime d’une fracture ouverte à un auriculaire. Toutefois, après des examens médicaux, le feu vert a été donné pour la titularisation du natif de Créteil en lieu et place de Raphaël Lakafia. Initialement prévu sur le banc de touche, Facundo Isa ne prendra pas part à cette rencontre de clôture de la 3eme journée du Top 14, au cours de laquelle le RCT voudra faire oublier la lourde défaite concédée le week-end dernier sur la pelouse de Toulouse.