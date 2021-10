Toulon : Azéma va bien succéder à Collazo

Le nom d'Azéma était longtemps revenu du côté de l'Hérault



Franck Azema va s’engager avec Toulon pour remplacer Patrice Collazo, le club officialisera l’accord cet après midi.

Champion de France avec Clermont en 2017 il était consultant sur où il avait été remplacé par Jono Gibbes. L’ancien trois-quarts centre avait ensuite été très longtemps annoncé du côté de Montpellier. Mais, étant officiellement sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2023, aucun accord n’avait alors été trouvé entre Mohed Altrad et son homologue clermontois afin de permettre la libération anticipée du technicien. Sans solution, Azéma s’était reconverti comme consultant pour le diffuseur officiel du Top 14. Un crochet médiatique qui sera donc temporaire uniquement. A noter que dans la mesure où il n’existe plus de lien contractuel entre le technicien et son ancien club - les documents confirmant la fin de contrat de l’ancien trois-quarts centre ont été récemment transmis à l’intéressé - le club toulonnais n’aura pas d’indemnités à verser à Clermont pour valider l'arrivée d'Azéma.



Avec M.W

Toulon n'a pas mis longtemps à réagir.Priorité du club varois pour prendre le relais de l'ancien entraîneur de la Rochelle et successeur à l'époque de Fabien Galthié sur le banc de l'actuel avant-dernier de Top 14, le technicien était arrivé dès mercredi sur la Rade pour discuter avec Bernard Lemaître et ses équipes des modalités de son contrat. Il y a quelques heures, Le Canal Rugby Club a révélé que les discussions avaient (très vite) abouti à un accord entre les deux camps et que le club officialisera jeudi après-midi le nom de son nouvel homme fort. L'ancien coach de Clermont devenu ensuite consultant pour Canal Plus sera donc bien le nouvel entraîneur des Rouge et Noir et successeur du même coup d'un Collazo qui avait préféré abandonner le navire en pleine traversée face à la situation et à son incapacité à trouver des solutions pour tenter de remettre le bateau toulonnais à flot. L'entraîneur qui avait conduit Perpignan au titre de champion de France en 2009 et avait remis ça huit ans plus tard lors de sa quatrième saison à l'ASM, samedi en championnat (9eme journée de Top 14) à Biarritz, où James Coughlan, chargé d'assurer l'intérim, tentera de trouver les clés pour aider les Varois à décrocher leur troisième succès cette saison.