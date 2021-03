Toulon : A peine libéré par les Bleus, Carbonel aligné face à Lyon ?

Patrice Collazo va-t-il revoir ses plans. Alors que, tout comme ses pairs, l’entraîneur de Toulon a dévoilé son XV de départ pour le match de la 20eme journée du Top 14 sur la pelouse de Lyon, cette composition pourrait être amendée peu avant le match. Alors que, face aux absences au poste de demi d’ouverture, Patrice Collazo a décidé d’aligner comme titulaire avec le numéro 10 son centre Isaia Toeava, un retour de dernière minute pourrait venir changer la donne pour l’affiche de clôture de la 20eme journée du championnat au Matmut Stadium de Gerland. Appelé en renfort par Fabien Galthié pour pallier l’absence de Matthieu Jalibert, contraint de déclarer forfait à la suite d’une commotion cérébrale, Louis Carbonel n’a finalement pas pris part à la défaite du XV de France face à l’Ecosse ce vendredi au Stade de France, Romain Ntamack ayant tenu le poste de demi d’ouverture tout au long de la rencontre.

Carbonel a directement rejoint Lyon

N’ayant pas pris place sur la feuille de match pour France-Ecosse, le demi d’ouverture du RCT a été libéré par le staff des Bleus dès la fin de la rencontre, finalement perdue par les hommes de Fabien Galthié. Selon une information de Canal+ dévoilée durant le match d’ouverture de la 20eme journée du Top 14 entre le Stade Français Paris et Clermont, Patrice Collazo a pris la décision de rappeler immédiatement Louis Carbonel qui a alors quitté la Capitale pour rejoindre directement Lyon, où le groupe toulonnais est déjà arrivé. Une retour anticipé qui pourrait convaincre le staff du RCT de modifier à la toute dernière minute sa composition pour affronter le LOU ce samedi et remplacer au pied levé Isaia Toeava, demi d’ouverture de dépannage, par un spécialiste du poste dans une affiche importante dans la course aux places qualificative pour la phase finale du Top 14.