Top 14/Pro D2 : Qui seront les heureux élus de la Nuit du Rugby ?

Ce lundi à l'Olympia se déroulera la 17eme édition de la Nuit du Rugby, qui récompensera les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses de la saison 2020-21 (et des Jeux Olympiques de Tokyo pour les filles de l'équipe de France à 7). Des personnalités du monde du sport et du spectacle seront présentes pour animer la soirée et remettre les différents prix, comme le champion olympique de boxe Tony Yoka, le gymnaste Samir Aït Saïd, la judokate handisport Sandrine Martinet Aurières ou encore le sélectionneur de l’équipe de France masculine de handball Guillaume Gille. Ce jeudi, la Ligue nationale de rugby a dévoilé la liste des nommés, et notamment ceux de la catégorie du meilleur joueur. Il s'agira du Toulousain Antoine Dupont, du Rochelais Will Skelton ou du Lyonnais Josua Tuisova. Si la majorité des prix sera remise suite à un vote des joueurs, le public sera mis à contribution pendant la soirée (à partir de 19h35 sur Canal+) pour élire le plus bel essai de la saison passée.



Meilleur joueur du TOP 14 (vote des joueurs)

- Antoine Dupont (Stade Toulousain)

- Will Skelton (Stade Rochelais)

- Josua Tuisova (LOU Rugby)



Meilleur joueur de PRO D2 (vote des joueurs)

- Melvyn Jaminet (USA Perpignan)

- Pierre Popelin (RC Vannes puis Stade Rochelais)

- Francis Saili (Biarritz Olympique Pays Basque)



Révélation (vote des joueurs)

- Gaëtan Barlot (Castres Olympique)

- Melvyn Jaminet (USA Perpignan)

- Mathis Lebel (Stade Toulousain)



Meilleur joueur international français (vote des joueurs)

- Grégory Alldritt (Stade Rochelais)

- Antoine Dupont (Stade Toulousain)

- Anthony Jelonch (Castres Olympique puis Stade Toulousain)



Meilleure joueuse équipe de France à XV (vote des joueuses)

- Marjorie Mayans (France Rugby)

- Laure Sansus (France Rugby)

- Gabrielle Vernier (France Rugby)



Meilleur arbitre (vote des joueurs, des entraîneurs et des arbitres)

- Romain Poite

- Mathieu Raynal

- Alexandre Ruiz



Meilleur staff d'entraîneurs TOP 14 (vote des entraîneurs)

- Union Bordeaux-Bègles

- Stade Rochelais

- Stade Toulousain



Meilleur staff d'entraîneurs PRO D2 (vote des entraîneurs)

- Biarritz Olympique Pays Basque

- RC Vannes

- USA Perpignan



Plus bel essai (vote du grand public en direct en amont et pendant la cérémonie)

- Sébastien Bézy lors de la 5ème journée de TOP 14 (ASM Clermont Auvergne)

- Dillyn Leyds lors de la 26ème journée de TOP 14 (Stade Rochelais)

- Matthis Lebel lors de la 21ème journée de TOP 14 (Stade Toulousain)



Un prix spécial sera également remis à la meilleure joueuse de l'équipe de France à VII (vote des joueuses) :

- Anne-Cécile Ciofani (France Rugby)

- Carla Neisen (France Rugby)

- Séraphine Okemba (France Rugby)