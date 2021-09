Top 14/Pro D2 - Nuit du Rugby : Toulouse et Perpignan raflent tout

Samir Aït Saïd, Marie-Amélie Le Fur, Sandrine Martinet...) et des humoristes venus remettre les différents trophées. Et sans surprise, ce sont les champions de France 2021, Toulouse (Top 14) et Perpignan (Pro D2), qui ont tout raflé. Les staffs des deux équipes ont logiquement été récompensés, via Ugo Mola et Patrick Arlettaz, mais ce sont leurs deux joueurs emblématiques, Antoine Dupont et Melvyn Jaminet, qui ont fait le plein de trophées. Le demi de mêlée de 24 ans a tout simplement été élu meilleur joueur du Top 14 et meilleur international français. Quant à l'ouvreur de 22 ans, il a reçu le prix de la Révélation de la saison et celui de meilleur joueur de Pro D2. Cerise sur le Brennus, le Stade Toulousain a également reçu le trophée du plus bel essai (décerné par le public, alors que les autres l'étaient par les pairs), par l'intermédiaire de Matthis Lebel, qui avait conclu lors de la 21eme journée contre Castres ont magnifique action collective des Rouge et Noir, qui avaient remonté tout le terrain.





