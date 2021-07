Top 14/Pro D2 : Les calendriers de la saison 2021-22 dévoilés

#CalendrierTOP14

Voici le Calendrier de la saison 2021/2022 de TOP 14 ! 🗓️🥳

Retrouvez les infos clés et téléchargez le calendrier en PDF ici 👉 https://t.co/SKM4hnFCcO



Quels matches allez-vous cocher dans vos agendas ? 🏉 pic.twitter.com/zStKVOILll



— TOP 14 Rugby (@top14rugby) July 8, 2021

Finale le 24 ou 25 juin



#CalendrierPROD2

Voici le Calendrier de la saison 2021/2022 de PRO D2 ! 🗓️🥳

Retrouvez les infos clés et téléchargez le calendrier en PDF ici 👉 https://t.co/GLbPYeh2EM



Quels matches allez-vous cocher dans vos agendas ? 🏉 pic.twitter.com/imU7voW2Ou



— Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) July 8, 2021

Les équipes de Top 14 sont fixées ! A un peu moins de deux mois du coup d'envoi de la saison 2021-22, la Ligue nationale de rugby a dévoilé le calendrier de la saison prochaine. Et ça va commencer fort ! La première journée, prévue entre le 3 et le 5 septembre, sera le théâtre de deux chocs : un derby francilien entre le Stade Français et le Racing 92, et la revanche des dernières finales de Top 14 et de Champions Cup entre La Rochelle et Toulouse.Comme le veut la tradition, une journée de Top 14 spéciale "Boxing Day" se déroulera le 26 décembre. Le 1er janvier 2022 tombant un samedi, la 14eme journée de Top 14 se déroulera en ce Jour de l'An. La saison se terminera le 4 juin.Les barrages et la finale d’accession auront lieu entre le 10 et le 12 juin, les demi-finales entre le 17 et 19 juin, et la grande finale au Stade de France le 24 ou 25 juin. Le calendrier de la Pro D2 a également été dévoilé ce mercredi, avec une première journée prévue le 27 août et la dernière le 13 mai.De quoi donner le ton de cette saison ! Si Canal+ renonce bel et bien à diffuser la Ligue 1, une journée-type de Top 14 se constituera d’un multiplex de quatre matchs le samedi à 15h00, un match le samedi à 17h00, un match le samedi à 21h00 et un match le dimanche à 21h00. Quant à la Pro D2, elle sera diffusée le jeudi (un match à 20h45) et le vendredi (un multiplex de six matchs à 19h30 et un match à 20h45).Biarritz – Bordeaux-BèglesBrive – PerpignanCastres – PauLyon – ClermontToulon – MontpellierStade Français – Racing 92La Rochelle – ToulouseBiarritz – MontpellierBrive – ClermontRacing 92 – PauToulon – Bordeaux-BèglesLa Rochelle – LyonToulouse – Stade FrançaisPerpignan – CastresClermont – ToulouseBordeaux-Bègles – BiarritzCastres – La RochelleLyon – Racing 92Montpellier – ToulonPau – BriveStade Français – PerpignanClermont – MontpellierLyon – La RochelleRacing 92 – ToulonPau – CastresStade Français – BriveToulouse – BiarritzPerpignan – Bordeaux-Bègles