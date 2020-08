Top 14/Pro D2 : Le protocole sanitaire retouché

Patrice Collazo a eu gain de cause. « On est dans un protocole sans doute trop rigide, trop lourd. On pourrait l'assouplir sans mettre en danger les personnes, avait déclaré le manager général du RC Toulon dans un entretien accordé au quotidien Le Figaro. Quand il y a 20 cas, c'est compliqué bien sûr, mais un ou deux... » Selon une information du magazine Midi Olympique, la Ligue Nationale de rugby a accepté de revoir une partie du protocole sanitaire mis en place en amont des matchs amicaux de préparation des clubs de Top 14 et de Pro D2, préalable à la reprise des compétitions dès le premier week-end du mois de septembre.

La quarantaine revue à la baisse

Alors que, jusqu’à présent, la LNR exigeait une période de quarantaine d’une durée de quatorze jours pour un joueur testé positif au coronavirus, cette durée minimale a été réduite. Désormais, tout joueur voyant son test de dépistage donner un résultat positif devra être mis à l’isolement pour une durée de neuf jours. Selon le magazine, les managers des clubs du Top 14 ont fait cette proposition aux dirigeants du rugby professionnel français en mettant en avant le fait que l’essentiel des joueurs testés positifs se sont avérés asymptomatiques. Une nouvelle réglementation qui sera mise en œuvre dès la semaine qui vient. Un protocole sanitaire qui devrait être complété le 24 août prochain avec les annonces de la LNR concernant la reprise de la compétition et les mesures nécessaires dans ce cadre.