Top 14/Pro D2 : La saison 2019-20 ne reprendra pas

Ce n’était plus qu’une question de temps avant une telle annonce. Ce jeudi, à l’issue d’une réunion avec la Fédération et le ministère des Sports, la Ligue nationale de rugby a publié un communiqué. Dans celui-ci, l’instance annonce s’être mise d’accord avec les présidents des clubs de Top 14 et de Pro D2 pour mettre un terme à la saison 2019-20. Cette dernière était stoppée depuis mi-mars, en raison de la pandémie de coronavirus. La décision de cet arrêt définitif devra encore être validée lors du prochain comité directeur de la LNR. La date de celui-ci n’a toutefois pas encore été fixée. La Ligue a ainsi notamment déclaré : « Après concertation avec les présidents de clubs de Top 14 et Pro D2, le bureau proposera au comité directeur de la LNR de ne pas donner suite au scénario qui prévoyait l’organisation de phases finales fin août pour clôturer la saison 2019-20, de prononcer la fin de cette saison 2019-20 et de se concentrer sur l’organisation du lancement des éditions 2020-21 des deux championnats à compter du mois de septembre 2020. »

Le Bureau de la LNR et les Présidents de Clubs se sont réunis hier soir. Le Président de la LNR a présenté les différentes options faisant suite à l'annonce des mesures spécifiques aux événements sportifs inscrites dans le plan de déconfinement 1/4➡️📄 https://t.co/u8z4mrld7P pic.twitter.com/XT5rMkAObW — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) April 30, 2020



Ce mercredi, l’ensemble des présidents des clubs soutenaient déjà l’idée de la LNR, à savoir donc un arrêt définitif des championnats, proposé à l’issue du bureau de la veille. Les différentes hypothèses de matchs à huis clos en août, de phases finales en septembre ou bien d’une reprise en janvier n’ont donc pas été retenues. Le Top 14 aurait l’intention de reprendre à l’issue de l’été. La première journée de la saison 2020-21 est d’ailleurs prévue le week-end du 5 septembre prochain. Dans son communiqué, la LNR indique également que, d’ici les prochains jours, elle présentera une proposition de protocole médical, de réathlétisation et de préparation en vue du prochain exercice, en cinq étapes et sur douze à quatorze semaines, selon l’AFP. Il démarrera avec un pré-bilan médical et courra jusqu’à la reprise de la compétition.