Top 14/Pro D2 : La reprise en août, au mieux

Mercredi dernier, après l’annonce de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, la Ligue Nationale de Rugby avait décidé de conserver deux scénarios pour une éventuelle reprise des saisons de Top 14 et Pro D2, arrêtées depuis mi-mars : reprendre directement avec des phases finales fin juin et disputer les finales le 18 juillet au plus tard, ou reprendre directement avec des phases finales (selon des modalités déterminées en fonction du nombre de dates disponibles) en août, en amont du lancement de la saison 2020-21.

Ce mercredi, à l’occasion d’un nouveau comité directeur, la LNR a décidé d’écarter le scénario 1 : « Comme indiqué la semaine dernière, les décisions sur les compétitions seront prises, dès lors que le plan de déconfinement du Gouvernement sera annoncé, que le protocole médical de reprise sera validé par les autorités compétentes, et en considération des travaux de la Commission Sportive de la LNR sur la période de réathlétisation et de préparation des joueurs. A ce titre, la capacité d'engager le processus de reprise, dans les conditions validées par les autorités, à la fin de la période de confinement, sera décisive pour envisager une reprise des compétitions avant la fin de l'été. En conséquence, les demi-finales du TOP 14, initialement prévues à Nice les 19 et 20 juin 2020 sont annulées. »

La période des transferts prolongée

Reste désormais à savoir comment se dérouleraient ces phases finales et combien d’équipes y participeraient. Au moment de l’arrêt de la saison,Par ailleurs, la LNR a décidé de prolonger la période des transferts du 30 juin au 15 juillet « pour permettre aux clubs de Top 14 et de Pro D2 de disposer d'une plus grande latitude dans la constitution de leurs effectifs », avec la possibilité d’ajuster cette date en fonction des prochaines décisions.