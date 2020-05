Top 14 / Vincent Clerc : « Cette saison nous a donné l’eau à la bouche »

Vincent Clerc, comprenez-vous la frustration de certains après l’arrêt définitif de la saison de Top 14 ?

C’est toujours dur, car ça fait toujours des frustrés, notamment ceux qui étaient en tête. Comme il n’y a pas de relégation, c’est plus un soulagement pour ceux qui ont évité de descendre. Pour ceux qui étaient en haut, il y a la frustration de se dire qu’ils étaient en train de faire une saison exceptionnelle, mais ils sont bien conscients aussi qu’en neuf ou dix journées, il pouvait encore se passer beaucoup de choses, et que le titre de champion était loin d’être acquis. Même s’il y a de la frustration, je ne pense pas qu’il y ait une équipe qui se dit : « on nous a enlevé un titre de champion ». L’enjeu, maintenant, est plus pour les places européennes, savoir qui va être qualifié. J’ai entendu que ça pourrait se définir en fonction de la régularité sur les six dernières années, ou prendre les mêmes que l’année dernière, ou ceux en place… Il y aura toujours tellement de déçus. Je ne sais pas comment on peut décider. Faire une Coupe d’Europe sans le Stade Toulousain, vu son palmarès, la saison qu’il a fait l’année dernière, le fait qu’il soit invaincu en Coupe d’Europe cette année… Et pourtant, là, ils sont huitièmes. Mais c’est vrai qu’ils n’ont eu que trois journées seulement avec tout leur effectif (en raison de la Coupe du Monde et du Tournoi des 6 Nations, ndlr). Ça parait injuste, mais en même temps on ne peut pas expliquer à quelqu’un qui est en tête du Top 14 qu’il ne sera pas européen. Je pense que les clubs qui sont réguliers en Coupe d’Europe, qualifiés depuis beaucoup d’années, devraient y être.



Que doivent faire les joueurs jusqu’à la reprise de la saison prochaine ?

Il va falloir changer son fusil d’épaule. Autant, si tout le monde était en train de se préparer pour reprendre au mois de juin, il pourrait y avoir une préparation intense. Maintenant qu’on sait que ça ne va repartir que dans trois-quatre mois, je crois que les joueurs devront diminuer l’intensité des séances, car ils ne pourront pas tenir quatre mois. Ça va être lassant. Ils n’ont pas toujours le matériel adéquat. Il va falloir repartir sur quelque chose de très progressif. C’est le moment, pour pas mal de joueurs, de travailler sur leurs points faibles, sur la technique individuelle, sur des renforcements, et pas être dans de la vraie préparation physique. Après, il y a les joueurs blessés qui, eux, vont avoir le temps de se soigner tranquillement. Il faudra quelques journées pour que tout le monde retrouve le rythme, l’intensité des contacts.



Quel bilan tirez-vous de la saison 2019-20 ?

Bordeaux-Bègles fait une superbe saison. On a vu un super début de saison des Bayonnais, le Stade Toulousain était en train de bien revenir. C’était un championnat qui était parti pour être très indécis. Toulon était bien revenu aussi cette saison. Du coup, on a encore plus envie que ça redémarre et ça peut être une super saison l’année prochaine, car cette saison nous a donné l’eau à la bouche. Ça fait deux, trois ans que c’est un championnat qui est fait de vitesse, où on voit pas mal d’essais, toute une génération de jeunes joueurs, notamment français, arriver sur le devant de la scène, qui sont titulaires. On a envie de s’identifier à cette génération qui arrive. Il y a beaucoup de concurrence pour l’équipe nationale, avec des confrontations franco-françaises à des postes importants. Ça manquait un petit peu et je trouve que ça donne une saveur particulière à ce Top 14.