Top 14 : Un cas positif au LOU

Communiqué du LOU



Un membre de l’équipe du LOU Rugby a été testé positif au COVID-19, samedi, après avoir ressenti quelques symptômes au lendemain du match de préparation contre le Racing 92. S’il va bien et qu’il n’y a aucun souci à avoir quant à son état de santé, il demeure aujourd’hui placé en quatorzaine. Par respect du secret médical, son identité ne sera pas dévoilée.

Jeudi 21 août, à moins de 48h du match de préparation opposant le club au Racing 92 - et comme l’impose le protocole sanitaire mis en place par la Ligue Nationale de Rugby - l’intégralité du staff, des joueurs, ainsi que des salariés administratifs avait été testée. Aucun cas n’avait alors été recensé. L’Agence Régionale de Santé, la Ligue Nationale de Rugby et le Racing 92 ont immédiatement été informés. Ce lundi 24 août, l’ensemble de l’effectif a effectué un nouveau test. La séance d’entraînement a été annulée et la soirée qu’avait prévue le club pour ses abonnés, demain, reportée. Dès demain, le club va procéder à un retour à la phase 2 du protocole sanitaire de la LNR, à savoir la mise en place de séances individuelles ou par petits groupes, afin de suivre toutes les recommandations et surtout préserver la santé de chacun.