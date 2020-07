Top 14 : Tulou au LOU

Après Bourgoin-Jallieu, Montpellier et Castres, Alex Tulou poursuit son tour de France, en s’engageant avec le LOU. Le troisième ligne de 33 ans a signé pour la saison prochaine avec le club qui était deuxième du Top 14, derrière Bordeaux-Bègles, au moment de l’interruption de la saison mi-mars. « C’est un plaisir de retrouver un club comme le LOU Rugby. Je suis très content de continuer et impatient de me mettre au boulot avec le groupe ! C’est un gros challenge pour moi, je ferai le maximum sur le terrain », s’est réjoui le Néo-Zélandais né aux Samoa Américaines.

Tulou champion de France en 2018

Après avoir débuté le rugby à Wellington puis Taranaki, il est arrivé en France en 2010, à Bourgoin-Jallieu, qui a terminé dernier du Top 14 cette saison-là. Mais il a rebondi du côté de Montpellier, où il a passé quatre ans, avant de signer à Castres en 2015. C’est au CO qu’il a décroché son unique Bouclier de Brennus, il y a deux ans. En 2019-20, Tulou a disputé quinze matchs sous le maillot castrais (dont huit comme titulaire), et a marqué deux essais. L’homme aux 235 matchs professionnels et 57 essais espère faire aussi bien du côté du Rhône, où le LOU débutera sa saison le 5 septembre avec la réception du Racing 92. Il rejoindra ses coéquipiers le 2 août lors d’un stage au Chambon-sur-Lignon.