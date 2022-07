Top 14 - Transferts : Séguret à Castres, Laborde à Perpignan

Laborde reste au bord de la Méditerranée

Adrien Séguret est de retour en Top 14. A quelques jours de son 24eme anniversaire, le centre a signé un contrat, dont la durée n’a pas été dévoilée, avec le Castres Olympique. Passé par Lyon entre 2017 et 2019, ce qui lui a permis de découvrir l’élite (3 matchs de Top 14, 7 matchs de Coupe d’Europe), le natif de Paris avait ensuite porté les couleurs de Mont-de-Marsan (20 matchs en 2019-20), puis de Grenoble (56 matchs de 2020 à 2022). Champion du monde U20 avec les Bleuets en 2018, celui qui a marqué 9 essais en Pro D2 la saison passée est ravi de rejoindre un grand club du championnat de France, finaliste en 2022. « J’ai choisi le CO car c’est un club historique du Top 14, qui travaille dur, qui ne lâche jamais rien, ce qui colle très bien avec ma vision du rugby.», explique-t-il sur le site de son nouveau club.Autre transfert du jour en Top 14, la signature de Dorian Laborde à Perpignan. L’ailier (ou centre) de 25 ans évoluait depuis le mois de janvier à Toulon en tant que joker médical, et il a signé à l’USAP pour les deux prochaines saisons., puis à Toulon, où il a remplacé Théo Dachary, blessé au genou, et où il a disputé ses deux premiers matchs européens, en Challenge Cup, mais pas la finale. La saison prochaine, c'est encore cette Coupe d'Europe qu'il jouera avec les Catalans, mais le maintien en Top 14 restera bien sûr l'objectif principal.