Top 14 - Transferts : Baubigny vers Toulon et Paiva vers La Rochelle ?

Paiva deux ans à La Rochelle ?

La saison de Top 14 bat son plein, avec la 10eme journée disputée ce week-end, en « doublon » avec le premier test-match des Bleus contre l’Argentine, et les rumeurs de transferts sont toujours aussi nombreuses. Vendredi, RMC Sport a ainsi révélé les probables changements de club de Teddy Baubigny et de Thierry Paiva. Baubigny, le talonneur de 23 ans du Racing 92, devrait quitter son club de toujours, où il est arrivé en 2013 et a débuté sa carrière professionnelle en 2016, pour signer à Toulon.Des discussions qui avaient déjà commencé quand Patrice Collazo était encore le manager, et qui n’ont pas été interrompues par l’arrivée de Franck Azéma. Sélectionné à une reprise chez les Bleus, contre l’Italie en 2020, Teddy Baubigny a disputé 83 matchs (38 comme titulaire) avec le Racing 92 depuis ses débuts, et a inscrit 12 essais. Cette saison, il a déjà joué sept matchs, dont quatre dans le XV de départ.Thierry Paiva, de son côté, a de grandes chances de remonter la côte atlantique, en quittant Bordeaux-Bègles pour La Rochelle. Le pilier gauche, qui fêtera ses 26 ans le 19 novembre, se serait mis d’accord avec les Maritimes pour un contrat de deux ans.Au total, il a disputé 80 matchs avec Bordeaux-Bègles, mais seulement 43 comme titulaire, puisqu’il est le plus souvent le remplaçant de Jefferson Poirot. Il a marqué cinq essais durant sa carrière girondine, mais aucun cette saison, où il a joué huit matchs de Top 14, dont quatre comme titulaire. Cette semaine, le pilier était à Marcoussis avec les Bleus mais a été libéré par le staff. Sa première sélection chez les A attendra...