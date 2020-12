Top 14 : Toutes les compositions de dimanche

TOP 14 / 12EME JOURNEE

Dimanche 27 décembre 2020

Dulin - Leyds, Doumayrou, Botia, Sinzelle - (o) West, (m) Kerr Barlow - Liebenberg, Gourdon, Bourdeau - Skelton, Tanguy - Atonio, Bosch, WardiBourgarit, Aouf, Lavault, Kieft, Berjon, Aguillon, Favre, JolyRattez - Ngandebe, Lozowski, Vincent, Martin - (o) Bouthier, (m) Reinach - Du Plessis, Picamoles, Camara - Willemse, Chalureau - Haouas, B. Du Plessis, Nariashvili: Guirado, Forletta, Verhaege, Becognée, Paillaugue, Reilhac, Vallée, LamositeleMalié - Barrett, Fumat, Vatubua, Votu - (o) Hastoy, (m) Daubagna - Habel-Kuffner, L. Whitelock, Puech (cap.) - Philip, Pesenti - Adriaanse, Rey, Fisi'ihoiLespiaucq, Moïse, Ramsay, Gunther, Marques, Debaes, Manu, CoratoHamdaoui - Naivalu, Waisea, Fickou, Etien - (o), Segonds, (m) Coville - Kremer, Burban, Chapuis - Maestri, Gabrillagues - Alo Emile (cap.), Da Silva, KakovinPanis, Mavinga, De Giovanni, Matera, Hall, Delbouis, Veainu, TagiDupichot - T. Thomas, Klemenczak, Beale, Imhoff - (o) Gibert, (m) Machenaud (cap.) - Tanga, Joseph, Diallo - Ryan, Palu - Gomes Sa, Baubigny, GogichashviliLe Guen, Ben Arous, Jones, Sanconnie, Le Garrec, Trinh Duc, Chavancy, KharaishviliButtin - Saurs, Vaka, Decron, Railevu - (o) Lagarde, (m) Abadie - Briatte (cap.), Nollet, Gerondeau - Moreaux, Zafra - Burin, Zarantonello, CorreaMartinez, Desmaison, Maravat, Phillips, Cottin, Lacombe, Tolot, YameogoLaranjeira - Buliruarua, Lee, Olding, Muller - (o) Hervé, (m) Lobzhanidze - Hirèche (cap.), Giorgadze, R. Marais - Lees, Lebas - Japaridze, Narisia, Thompson-StringerAcquier, Chauvac, Fa'aso'o, Kamikamica, Voisin, Blanc, Jurand, CeccarelliArnold - Tuisova, Barassi, Ngatai, Nakaitaci - (o) Wisniewski, (m) Couilloud (cap.) - Cretin, Bastareaud, Goujon - Rodda, Geraci - Gomez Kodela, Ivaldi, ChiocciTaufete'e, Chaume, Lambey, C. Fainga'a, Doussain, Berdeu, Regard, RicRamos - Huget, Guitoune, Ahki, Lebel - (o) Ntamack, (m) Dupont - Madaule, S. Tolofua, Elstadt - Tekori, Ro. Arnold - Aldegheri, J. Marchand (cap.), BailleG. Marchand, Castets, Meafou, Youyoutte, Placines, Balès, Médard, FaumuinaBuros - Delguy, Uberti, Moefana, Cordero - (o) Jalibert, (m) Lesgourgues - Woki, Tauleigne, Roumat - Marais (cap), Flanquart - Tameifuna, Maynadier, Paiva.Lamothe, Kaulashvili, Cazeaux, Amosa, Gimbert, Botica, Seuteni, TabidzePaia'aua - Moyano, Toeava, Nonu, Villière - (o) Carbonel, (m) Serin - Isa, Parisse, Ollivon (cap.) - R. Taofifenua, Rebbadj - Setiano, C. Tolofua, GrosEtrillard, Devaux, Alainu'uese, R. Lakafia, Ory, Heem, Takulua, TchelidzeTiberghien - Pourailly, Naqalevu, Fofana, Raka - (o) Nanai-Williams, (m) Bézy - Dessaigne, Veredamu, C. Lanen - Yato, T. Lanen - Slimani, Fourcade, Ravai: Venter, Bibi Biziwu, Amatosero, Tixeront, Viallard, Jennings, Vili, S. Falatea