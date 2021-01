Top 14 – Toulouse/Lebel : « Il faut rester lucide »

Matthis Lebel, que retenez-vous de cette victoire contre le Stade Français ?

On ne s’attendait pas à un match comme ça, on s‘attendait à un match très dur dans le combat avec beaucoup d’engagement. On savait que Paris n’était pas venu pour faire dans la dentelle. Nous, on s’était dit pendant la semaine qu’on ne voulait pas se renier, qu’on voulait jouer notre rugby. Aujourd’hui, c’est passé car on a mis les ingrédients qu’il fallait dans le combat et dans le jeu, et donc ça nous a souri.



Vous avez pris votre revanche sur le match aller, perdu 48-14…

On avait pris une belle fessée là-bas, on a fait le dos rond, on n’a pas parlé. On a travaillé, cette semaine on se l’est rappelé. On voulait rebondir, montrer autre chose que ce qu’on avait montré lors des deux précédentes rencontres face au Stade Français.



Et vous voilà leaders !

On sait qu’on a eu la chance de jouer tous nos matchs, alors que d’autres équipes qui seront sûrement dans le Top 6 à la fin n’ont pas joué tous leurs matchs. Il faut rester lucide. Aujourd’hui, on est premiers, mais ce qui compte c’est à la fin.



Vous être le meilleur marqueur d’essais du Top 14, c’est important pour vous ? Vous pensez aux Bleus ?

Ça fait plaisir, mais c’est pour les stats, c’est pour les papiers. Le principal c’est l’équipe. Je ne traverse pas le terrain non plus, il y a souvent des essais qui sont offerts. Je suis content de rendre service à mon équipe à ma façon. J’essaye de donner le maximum à chaque entraînement, à chaque match, mais il faut rester les pieds sur terre. Il y a d’excellents joueurs à mon poste en France. Je ne vais pas m’emballer.



Espérez-vous finir la saison de Coupe d’Europe ?

On a envie de jouer, montrer que le Stade Toulousain revient au plus haut niveau en Europe. On a envie de continuer sur notre lancée. Forcément, c’est frustrant si on ne peut pas la jouer, mais il y a un contexte sanitaire qu’il faut respecter, il faut rester très prudent. Nous ne sommes pas maîtres de la décision, même si nous on aimerait jouer.