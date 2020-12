Top 14 – Toulouse/Dupont : « Le résultat est plus que positif »

« La finalité est très positive. Après, sur l’ensemble du match, il y a pas mal de choses à revoir. On s’est aussi fait peur, car même si on était devant au score, on a vu que Bordeaux était capable de marquer des essais avec des miettes, avec des joueurs très dangereux sur leur ligne de trois-quarts. On a eu quelques erreurs défensives assez flagrantes, qu’on a su corriger par la suite, mais c’est vrai que le résultat est plus que positif. Le contexte fait qu’il y a pas mal de victoires à l’extérieur. C’est toujours un danger de ne pas avoir son public qui pousse. Ce sont souvent des matchs-pièges et c’était important de gagner ce match à la maison pour suivre le rythme des autres, qui ne nous attendent pas non plus. (…) Mon essai ? J’étais à l’opposé de l’action. Bordeaux a bien défendu donc j’ai repiqué au milieu. J’ai pu trouver une brèche, et sur le un contre un j’ai eu de la chance. Mon ami Romain Buros est parti du mauvais côté, ça marche, parfois on a un peu de réussite. Ca a fait du bien de pouvoir se décrocher un peu plus au score et jouer plus librement. Plus que l’action en elle-même, cet essai était important car on voyait qu’ils revenaient. C’était important de pouvoir reprendre le score, être moins sous pression tout en gardant nos schémas de jeu, ce qu’on n’a pas toujours fait. On a pris des risques dans notre moitié de terrain qui n’ont pas toujours payé. Il fallait faire attention à nos décisions, surtout dans notre camp. »



Yoann Huget (ailier de Toulouse) :



« Il y a eu la coupure (suite à l’annulation du match contre Exeter le week-end dernier, ndlr), cette semaine découpée entre les fêtes et les entraînements. On savait que ce match n’allait pas être parfait. Il fallait juste être propre. Comptablement parlant, c’est tout bonus pour nous, mais on a plein de choses à rectifier encore. On a été très pragmatiques. On a eu un réalisme assez important sur nos occasions. On ne peut pas se satisfaire de ce match-là défensivement, mais en attaque il y a de belles choses."