Top 14 - Toulouse : Youyoutte ne jouera plus cette saison

Coup dur pour le Stade Toulousain alors qu'il va entamer la partie la plus importante de la saison ! Le club champion de France et d'Europe en titre sera privé de Yannick Youyoutte jusqu'à la fin de la saison. Le deuxième (ou troisième) ligne de 22 ans s'est blessé au biceps dimanche dernier lors de la victoire 35-10 contre Montpellier en match en retard de la 15eme journée de Top 14, et il en a pour plusieurs mois d'absence. "On se revoit la saison prochaine", a écrit le Guadeloupéen sur sa page Instagram ce jeudi. Selon La Dépêche du Midi, l'effectif toulousain est assez riche à ces postes de deuxième et troisième ligne et le club ne devrait pas se mettre à la recherche d'un joker médical pour la fin de saison. Cette saison, Yannick Youyoutte a joué quatorze matchs de Top 14, dont sept comme titulaire, et deux rencontres de Champions Cup. Il n'a en revanche toujours pas marqué le moindre essai sous le maillot rouge et noir (27 matchs au total) depuis ses débuts à l'automne 2020, six ans après son arrivée en métropole.

Une fin de saison pleine de défis pour Toulouse

C'est donc sans lui que le Stade Toulousain va devoir se qualifier pour la phase finale du Top 14, le club de Haute-Garonne occupant actuellement la cinquième place, avec trois points d'avance sur le premier non-qualifiable, et cinq sur le deuxième, directement qualifiable pour les demi-finales. Toulouse doit encore affronter Lyon, Castres, Toulon, La Rochelle, Brive et Biarritz pour finir le plus haut possible. Les hommes d'Ugo Mola ont également une Champions Cup à défendre, et après une phase de poules difficile marquée par le covid, ils affronteront l'Ulster en huitièmes de finale en avril, avec match retour en Irlande, puis éventuellement le Munster ou Exeter en quarts de finale.