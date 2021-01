Top 14 - Toulouse : Un Puma chez les Rouge et Noir

Mallia a joué la dernière Coupe du Monde

Toulouse tient son nouveau trois-quarts ! Même si le club rouge et noir n’a pas encore officialisé l’information, il est en passe de recruter l’Argentin Juan Cruz Mallia, qui doit prendre l’avion direction la France ce lundi, annonce le site CordobaXV.Il va signer un contrat de six mois en tant que joker médical, et va notamment remplacer Romain Ntamack, victime d’une fracture de la mâchoire et absent jusqu’à fin février.Le natif de Cordoba a disputé un match de la dernière Coupe du monde, lors de la phase de poules contre les Etats-Unis où il a inscrit deux essais, mais aussi un match du dernier Rugby Championship contre les All Blacks, où l’Argentine s’était inclinée 38-0. Il n’a plus rejoué depuis ce match du 28 novembre, puisque sa franchise des Jaguares, basée à Buenos Aires, ne fait plus partie du Super Rugby. La Fédération argentine a d’ailleurs incité ses internationaux à aller jouer en Europe, et Juan Cruz Mallia va donc rejoindre de l’autre côté de l’Atlantique Matías Alemanno et Santiago Carreras (Gloucester), Matías Orlando, Santiago Grondona et Mateo Carreras (Newcastle), Julián Montoya, Matías Moroni, Joaquín Díaz Bonilla (Leicester), Bautista Delguy, Guido Petti (Bordeaux-Bègles) ou encore Lucas Paulos (Brive).avec trois points de plus que La Rochelle (qui compte un match en moins) et six que le Racing 92 (qui compte deux matchs en moins).