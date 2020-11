Top 14 : Toulouse pulvérise Agen, La Rochelle sans le bonus, l'UBB à l'arraché

Victoire au goût amer pour La Rochelle

L'UBB à l'arraché

TOP 14 / 10EME JOURNEE

Vendredi 27 novembre 2020

Samedi 28 novembre 2020

Dimanche 29 novembre 2020

Toujours au point mort (neuf défaites avant samedi), Agen espérait que le derby de Haute-Garonne face à Toulouse lui permettrait d'enfin décrocher cette première victoire de la saison. Malheureusement pour la lanterne rouge, non seulement elle a quitté la pelouse du stade Ernest-Wallon avec une dixième défaite dans ses valises, mais elle a en plus reçu une claque terrible (63-18) face à des Toulousains irrésistibles offensivement à l'image d'un Thomas Ramos intenable. L'international français a d'ailleurs marqué l'un des sept essais des Rouge et Noir dans cette partie qui a vu les locaux tuer tout suspense dès la première mi-temps (28-3) avant d'en rajouter une couche supplémentaire après la pause. Si Agen et Régis Sonnes, ex de la maison toulousaine, n'ont toujours pas gagné,Largement en tête à mi-parcours également (24-10), à domicile contre Brive,grâce à cinq essais, signés Arthur Retière, Alonso-Muñoz, Grégory Alldritt et Dillin Leyds, très en vue dans ce match. Malgré tout, les Maritimes ne peuvent pas être pleinement satisfaits en dépit de cette huitième victoire. L'essai marqué par Julien Blanc pour le CAB en toute fin de match (les Corréziens avaient déjà trouvé la faille cinq minutes plus tôt) est en effetUn point qui pourrait s'avérer précieux au moment du décompte final.Un point qui fait le bonheur en revanche deen renversant (23-22) dans les tous derniers instants, comme il l'avait déjà fait quinze jours plus tôt à Castres, ce MHR qui semblait pourtant tenir sa première victoire depuis un mois. Ben Lam, auteur de ce deuxième essais des Girondins qui leur a permis de revenir à une longueur et Maxime Lucu, qui a passé dans la foulée la transformation de la gagne, en ont décidé autrement, et offert sur le fil à l'UBB son premier succès en terres montpelliéraines depuis... dix ans.Castres -: 14-40- Pau : 18-13- Brive : 36-22Montpellier -s : 22-23- Agen : 63-1818h00 : Racing 92 - Bayonne21h05 : Lyon - Stade Français