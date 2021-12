Top 14 - Toulouse : Ntamack vote Dupont pour le titre de meilleur joueur du monde

Antoine Dupont va-t-il succéder à Fabien Galthié (2002) et Thierry Dusautoir (2011) ? Alors que l'actuel sélectionneur du XV de France et l'ancien 3eme ligne emblématique de Toulouse ont reçu le titre de meilleur joueur du monde par le passé, le Gersois pourrait bien les imiter ce vendredi. En effet, en cette fin d'année 2021, l'heure est aux récompenses et World Rugby s'apprête à annoncer le vainqueur, qui succédera au Sud-Africain Pieter-Steph du Toit, titré en 2019. Pour l'heure, on connait seulement les quatre joueurs nommés, à savoir l'Anglais Maro Itoje, les Australiens Michael Hooper et Samu Kerevi, ainsi que Dupont. Mais, du côté, de Toulouse, Romain Ntamack a pris la parole mardi en conférence de presse sur le sujet. « Tout le monde voit ce qu'il fait sur les terrains chaque week-end. Ce serait logique que ce soit Antoine qui remporte ce trophée. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement », a notamment expliqué l'ouvreur toulousain.

« Je l'ai vu faire plein de photos... »

« Je pense que tous les amateurs de rugby voteraient pour Antoine. On serait tous fiers de lui. Ça va être le meilleur joueur du monde cette année. Que ce soit moi, qui est proche de lui à la charnière, ou les autres, c'est forcément un plaisir de jouer avec (quelqu'un) comme Antoine », a ensuite enchaîné celui avec qui Dupont fait souvent la paire que ce soit à Toulouse ou avec le XV de France. « Je l'ai vu faire plein de photos. Donc il y a des chances qu'il ait gagné. C'est chouette pour lui, mais quand tu as l'habitude de recevoir des trophées toutes les quatre semaines, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, a pour sa part déclaré Ugo Mola, l'entraîneur, toulousain, dans des propos repris par l'AFP. Si on continue à remplir l'armoire à trophées collective, c'est parfait. S'il n'y en a qu'un qui la remplit, il y aura beaucoup de frustrés autour. » Désormais, réponse vendredi pour savoir si Dupont est le meilleur joueur du monde en 2021.