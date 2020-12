Top 14 – Toulouse : Ntamack absent plusieurs semaines

Coup dur pour le Stade Toulousain ! L’actuel deuxième du classement du Top 14 va devoir faire sans son ouvreur titulaire Romain Ntamack pendant plusieurs semaines. Le joueur de 21 ans a en effet annoncé sur son compte Twitter qu’il s’était fracturé la mâchoire dimanche lors de la victoire contre Bordeaux-Bègles. « Suite à un choc reçu à la mâchoire survenu en première mi-temps du match entre le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles, les examens montrent une double fracture de la mâchoire. Je vais devoir subir une opération et être éloigné des terrains quelques semaines », écrit l’international français aux 18 sélections (123 points). Le jeune Toulousain s’était blessé à la 67eme minute du match contre l’UBB (remporté 45-23, pour le compte de la 12eme journée), après avoir pris un coup de la part de Pablo Uberti. L’arbitre avait estimé que le coup n’était pas volontaire, et Toulouse avait marqué son quatrième essai juste après, par Mathis Lebel, puis Ntamack était sorti du terrain.

Ntamack incertain pour le début du Tournoi ?

Reste désormais à connaitre le nombre exact de semaines d’absence de l’ouvreur international (qui peut également jouer au centre). Une chose est sûre, il manquera au moins les deux prochains matchs de Top 14, à Montpellier le 2 janvier et contre le Stade Français le 10. Il pourrait également être contraint de déclarer forfait pour les deux rencontres de Champions Cup à Exeter le 16 et contre l’Ulster le 24, dans une compétition où les Rouge et Noir occupent la troisième place du groupe B et sont donc virtuellement qualifiés pour les quarts de finale. Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, espère quant à lui récupérer son ouvreur titulaire en pleine forme pour le Tournoi des 6 Nations, l’objectif de la saison, qui débutera le 6 février par un déplacement en Italie. Mais rien n’est encore certain. Cette saison, Romain Ntamack a disputé dix matchs avec Toulouse et deux avec le XV de France.