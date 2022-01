Top 14 - Toulouse : Mola évoque une éventuelle prolongation de Médard

En ce premier jour de l’année 2022, Maxime Médard fait un pas de plus vers sa fin de bail au Stade toulousain. Celui qui dispute sa 18eme saison avec son club de cœur sera en fin de contrat au mois de juin. Mais ensuite ? La question n’a pas encore trouvé de réponse mais Ugo Mola a fait savoir, vendredi en conférence de presse, que le club planche dessus avec son joueur de 35 ans. Et la belle histoire que serait une prolongation n’est pas le critère numéro un dans ce feuilleton. « La chance de la prolongation, il n’y a que le terrain qui la donne, ce n’est ni Ugo Mola ni la direction du club qui donne quoi que ce soit. Nous, on juge les performances et aussi on construit les effectifs en prévision des échéances futures. La dernière saison ou pas la dernière est toujours une question délicate et on a trop de respect pour Max (Médard) pour être les seuls à décider, juge le technicien toulousain en rappelant que le sport de haut niveau est un sport de jeune. »

L'aspect émotionnel passe au second plan

« La volonté du joueur de continuer est totalement légitime, ce n’est pas parce qu'on n’y répondra pas qu'on se fâchera, ce n'est pas non plus parce qu'on y répondra qu'on fera un passe-droit. C'est tout une histoire d'équilibre d'effectif », détaille-t-il. Les deux parties sont en négociation à ce sujet. Après les prolongations récentes d’Antoine Dupont, Julien Marchand, Cyril Baille et François Cros, quid de l’avenir de l’ex-international français aux 63 sélections ? « On s'est donné un petit moment pour évoquer la suite, mais rapidement on y verra clair sur l'avenir de Max au Stade toulousain », assure Mola. Cette saison, Maxime Médard a joué dix matchs, dont la première journée de Champions Cup à Cardiff, et inscrit trois essais.