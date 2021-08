Top 14 - Toulouse : Mola évoque le départ de Kolbe

Le transfert de Cheslin Kolbe de Toulouse à Toulon a fait sensation sur la planète rugby. L’ailier star sud-africain a signé un contrat de trois ans dans le Var après quatre saisons remplies de succès au Stade, avec qui il a ajouté à son palmarès deux titres de champion de France et un autre de champion d’Europe. Une nouvelle page se tourne pour le protagoniste et Toulouse, qui va devoir gérer l’après-Kolbe. Ugo Mola s’est exprimé à ce sujet pour Rugbyrama au lendemain de la victoire (52-10) des siens en amical face à la nouvelle maison de son ancien joueur. « Sportivement, c’est une grosse perte, car Cheslin faisait partie de ces éléments déterminants, capables de changer la physionomie d’un match, a regretté le coach toulousain dans un premier temps, tout en confiant son optimisme sur le rebond attendu. Dans les grandes équipes, l’institution et le collectif sont toujours plus grands que le plus grand des joueurs. Je veux donc croire qu’en son absence, par le phénomène de l’appel du vide, d’autres joueurs vont se révéler. »

Qui pour remplacer Kolbe ?

Si Ugo Mola semble accepter ce départ sur le plan sportif, il déplore toutefois que la rapidité des événements n’aient pas permis au Stade Toulousain de chercher un remplaçant au champion du monde. « Je n’ai pas d’aigreur par rapport à Cheslin ni à ce qu’il s’est passé. En tant qu’entraîneur, ce que je regrette, c’est qu’on n’a pas vraiment pu faire ce que l’on fait depuis toujours avec le Stade toulousain, à savoir anticiper son départ et préparer un plan de succession, puisqu’il lui restait deux années de contrat », a-t-il reconnu, d’autant que Yoann Huget est parti à la retraite et Maxime Marty en prêt à Carcassonne. Bien qu’Arthur Boneval et Matthis Lebel soient sollicités sur l’aile, en plus certainement des complémentaires Maxime Médard et Sofiane Guitoune, Ugo Mola confirme que le club sera à l’affût des opportunités sur le marché.