Top 14 - Toulouse : Jaminet raconte son adaptation express

Jaminet : "Je me suis très vite acclimaté à la ville"

La saison passée, il avait attendu la toute dernière rencontre, le Match d’Accession contre Mont-de-Marsan en juin, pour inscrire son premier (et unique) essai de l'exercice 2021-22, avec Perpignan. Transféré à Toulouse durant l’été, Melvyn Jaminet s’est offert son premier essai avec les Rouge et Noir dès la 6eme journée samedi dernier, à la dernière minute à l’occasion de la victoire 46-10 contre Clermont.« Je me suis très vite acclimaté à la ville, je me sens très bien ici et je pense que c'est important d'être à l'aise dans la ville où on arrive. Avec le club, ça s'est très bien passé. Quand je suis arrivé je connaissais déjà pas mal de joueurs de l'équipe de France et forcément ça aide. Aujourd'hui on s'entend tous très bien. Il y a une bonne émulation et un très bon groupe. (...)Ça nous tire vers le haut, c'est bénéfique pour nous et pour l'équipe. Depuis le début de saison, on a montré qu'à chaque fois qu'il y avait du changement, chaque joueur qui rentrait sur le terrain avait envie de gagner sa place. », a confié le natif du Var en conférence de presse ce jeudi. Titulaire trois fois sur cinq depuis le début de saison, Melvyn Jaminet a déjà pris ses repères pour buter au stade Ernest-Wallon, même si c'est Thomas Ramos qui s'est chargé des coups de pied lors des matchs à domicile jusque-là. Mais il sera prêt à prendre la relève si besoin. Peut-être la semaine prochaine contre La Rochelle ?