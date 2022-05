Top 14 - Toulouse : Graou signe jusqu’en 2024

Une grosse concurrence à venir

Une signature de plus au Stade Toulousain ! Le club champion de France en titre multiplie les annonces de prolongation ou de recrutement ces dernières semaines, dans le cadre de son projet « Trajectoire 2027 », avec trois axes de développement. Après l’axe 1 « consolider ses cadres », qui a vu Antoine Dupont, Peato Mauvaka, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos prolonger, l’axe 3 « grandir avec sa formation » avec la prolongation notamment de Martin Page-Relo et Théo Ntamack, c’est l’axe 2 « renforcer son effectif » qui a été mis en lumière ce lundi. Après Arthur Retière (La Rochelle), Melvyn Jaminet (Perpignan) ou encore Ange Capuozzo (Grenoble), c’est Paul Graou qui s’est engagé avec les Rouge et Noir.« Pour moi, qui suis originaire du coin, c’est une immense fierté de rejoindre Toulouse. Je suis très excité à l’idée de jouer pour ce club que je considère comme le plus grand d’Europe, d’autant plus que j’y compte quelques bons amis ! », a confié le natif d’Auch, qui a joué en cadets au FCAG avec Antoine Dupont et Anthony Jelonch.« Paul est un garçon talentueux, au caractère affirmé. Il a réalisé d’excellentes performances sur les terrains de Pro D2 et je suis sûr qu’il pourra exprimer son potentiel au sein de notre équipe », a déclaré de son côté Didier Lacroix, le président toulousain.A Toulouse, la concurrence sera très rude au poste de n°9, avec le meilleur joueur du monde 2021 Antoine Dupont bien sûr, mais aussi Baptiste Germain, Alexi Balès et Martin Page-Relo. Mais avec un contrat qui court jusqu'en 2024, nul doute que l'Agenais aura l'occasion de se mettre en évidence.