Top 14 - Toulouse : Flament victime d’une entorse de la cheville

Déjà pal mal de blessés dans les rangs toulousains

A un peu plus de deux semaines de la reprise du Top 14, le Stade Toulousain est actuellement en stage à Loudenvielle, dans les Pyrénées, et les organismes souffrent. Selon Midi Olympique, le deuxième (ou troisième) ligne du Stade Toulousain Thibaut Flament était en béquilles ce mercredi, en raison d’une entorse de la cheville droite. Une « petite entorse » selon le bi-hebdomadaire consacré au rugby. Le joueur de 25 ans, sélectionné à neuf reprises en équipe de France (notamment lors des deux matchs de la Tournée de juillet au Japon), ne devrait donc pas être absent trop longtemps, même si on ne sait pas encore s’il sera apte pour le match de la 1ere journée de Top 14, à Bordeaux-Bègles le 4 septembre.Après avoir perdu son titre européen (élimination en demi-finales par le Leinster) et son titre de champion de France (élimination en demi-finales par Castres), le Stade Toulousain part en reconquête en 2022-23, avec des recrues telles que Pierre-Louis Barassi, Alexandre Roumat, Arthur Retière, Ange Capuozzo ou Melvyn Jaminet. Mais les Rouge et Noir doivent déjà composer avec les blessures puisque, outre Flament, Yannick Youyoutte (biceps), François Cros (genou), Santiago Chocobares (genou) et Cyril Baille (adducteurs) sont à l'infirmerie. Ce dernier sera absent deux à trois mois, et le club ne peut donc pas prendre de joker médical. "Il y a la volonté de faire jouer nos jeunes. On pense à Maxime Duprat qui revient de son prêt à Agen. C’est l’occasion de voir si on peut l’exposer à ce niveau et d’en savoir plus sur ses capacités pour l’avenir. Évidemment, il y a Rodrigue Neti et aussi David Ainu’u qui a fait de bons matchs à gauche l’an passé ", fait savoir le manager Jérôme Cazalbou dans les colonnes de Midi Olympique. Il faudra rapidement se mettre dans le rythme, car lors des cinq premières journées, Toulouse jouera à Bordeaux-Bègles, contre Toulon, à Pau, contre le Racing 92 et chez le champion de France Montpellier.