Top 14 - Toulouse : Flament prolonge jusqu'en 2026

𝕋𝕙𝕚𝕓𝕒𝕦𝕕 𝔽𝕝𝕒𝕞𝕖𝕟𝕥, Stadiste jusqu'en 𝟚𝟘𝟚𝟞 💫

🤝 @Thibaud_Flament prolonge son aventure au Stade Toulousain et s'inscrit dans la Trajectoire 2027 🔴⚫



Axe 1️⃣ : 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 #Trajectoire2027 💪 pic.twitter.com/uq8TYS7XUW



— Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 8, 2022

Vague de prolongations au Stade Toulousain

Thibaud Flament joue la continuité. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, le Stade Toulousain a officialisé la prolongation, jusqu'à l'année 2026, de son deuxième ou troisième ligne international, en ces termes : "Thibaud Flament, Stadiste jusqu'en 2026".La formation de rugby, championne de France en titre de Top 14, en prolongeant l'un de ses pensionnaires, parle d'un "Axe 1 : Consolider ses cadres #Trajectoire2027." C'est lors de l'année 2020 que Flament avait alors débarqué au sein du club toulousain. Auparavant, le principal intéressé avait alors particulièrement voyagé, lui qui est ainsi notamment passé du côté de la Belgique, puis également par l'Angleterre (Loughborough 2018-2019, Wasps 2019-2020), mais également par l'Argentine (Club Newman 2017-2018).Aujourd'hui âgé de 25 ans, Flament est ainsi devenu un cadre du Stade Toulousain et est aussi devenu international français, lui qui compte déjà un total de sept sélections à son actif. Lors de cette saison 2021-22, le deuxième ou troisième ligne a disputé un total de 17 rencontres dans le championnat de France, dont onze en tant que titulaire, tout en ayant également débuté pas moins de quatre des six rencontres de Coupe d'Europe auxquelles il a ainsi participé.En effet, avant Thibaud Flament, en avaient fait de même l'ouvreur Romain Ntamack (2027), les premières lignes Cyril Baille (2027), Julien Marchand (2028) et Peato Mauvaka (2026), le troisième ligne François Cros (2027) ou bien encore l'arrière polyvalent Thomas Ramos (2027).