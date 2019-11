Top 14 - Toulouse : Faumuina tout proche d'une prolongation ?

Toulouse continue de fixer l’avenir de ses cadres. Après Antoine Dupont, Cyril Baille, Arthur Bonneval et François Cros, c’est Charlie Faumuina qui devrait prolonger son contrat avec le Stade. D’après les informations de Midi Olympique, le pilier international néo-zélandais serait tout proche de poursuivre son aventure en Haute-Garonne pour deux années supplémentaires. Le champion du Monde 2015 n’avait pas caché son envie de rester dans la ville rose et son souhait devrait être exaucé prochainement avec un nouveau contrat à la clé. Une nouvelle qui pourrait être suivie par la prolongation de son compatriote Jerome Kaino toujours selon le bi-hebdomadaire. Depuis son arrivée en 2017, le joueur de 32 ans s’est affirmé comme un titulaire indiscutable à son poste et ses onze titularisations depuis le début de la saison prouvent que le staff rouge et noir compte toujours sur lui.