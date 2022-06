Top 14 - Toulouse : Chocobares, rendez-vous en 2023 !

Onze matchs avec Toulouse

Il n’a joué que cinq match cette saison, donc le Stade Toulousain saura sans doute s’en passer, mais l’avoir dans l’effectif n’aurait pas fait de mal pour disputer les phases finales du Top 14 : Santiago Chocobares, qui n’a plus joué depuis le 27 mars, sera absent entre six et huit mois en raison d’une grave blessure ! Dans son point médical avant le dernier match de la saison régulière, contre Biarritz dimanche, le Stade Toulousain avait écrit « Santiago Chocobares a consulté un spécialiste pour sa blessure », sans donner plus de précision. Dans la nuit de lundi à mardi, c’est le compte Twitter des Pumas, qui l’avaient sélectionné pour la Tournée d’été (trois matchs à domicile contre l'Ecosse en juillet), qui a donné les détails : «Cette blessure laisse le centre de Los Pumas sur la touche pour le reste de la saison, puisque le temps de récupération approximatif sera compris entre six et huit mois. Prompt rétablissement, Santiago ! Nous sommes sûrs que tu reviendras plus fort que jamais. Pour pallier cette absence, Matías Moroni a été convoqué. Il devait initialement participer aux matchs en Géorgie et au Portugal début juillet. »Santiago Chocobares ne jouera donc pas le barrage contre La Rochelle samedi, ni à d'éventuelles demi-finale et finale. Sauf guérison express, on ne reverra d'ailleurs pas le centre international (23 ans, 11 sélections) avant 2023.où, en plus de sa blessure au genou, il avait également subi une commotion cérébrale en février. En juillet dernier, il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2023.