Top 14 - Toulouse : Chocobares est arrivé, Nanai-Williams en approche ?

Actuel leader du Top 14 à quatre journées de la fin de la saison régulière, le Stade Toulousain devrait annoncer prochainement la signature de Santiago Chocobares en tant que joker médical jusqu’à la fin de saison. Le trois-quarts centre international argentin de 22 ans est d’ores et déjà arrivé dans la Ville Rose, il ne lui reste plus qu’à signer. Courtisé par le Stade Français, qui le verrait bien remplacer la saison prochaine Gaël Fickou (d'ores et déjà parti au Racing 92), Chocobares pourrait toutefois s'engager jusqu’en juin 2022 avec Toulouse, selon Midi Olympique, même si les Rouge et Noir savent qu’il est international (2 sélection lors du dernier Rugby Championship) et que cela pourrait donc valoir quelques semaines d’absence. L’Argentin n’a en tout cas plus joué en club depuis février 2020, avec les Jaguares en Super Rugby, avant le début de la pandémie de coronavirus.

Nanai-Williams dans le viseur

Toujours selon le bi-hebdomadaire consacré au rugby, le Stade Toulousain, toujours dans l’attente au sujet de Teddy Thomas (qui devrait finalement prolonger au Racing 92) et Pierre-Louis Barassi (qui ne sait pas s’il sera libéré par le LOU) serait également intéressé par Tim Nanai-Williams, qui arrive en fin de contrat avec Clermont. L’international samoan de 31 ans, qui peut jouer aussi bien à l’arrière, au centre, à l’aile ou à l’ouverture, est arrivé en 2018 en Auvergne, pour sa première expérience dans l’Hémisphère Nord, et il a disputé à ce jour 43 matchs de Top 14 (32 points), cinq de Challenge Cup (15 points) et trois de Champions Cup (2 points) sous le maillot de l’ASM. Il serait prêt à faire des sacrifices financiers pour rejoindre le Stade Toulousain. En attendant, Toulouse, quasi-assuré de disputer les demi-finales de Top 14, va se concentrer sur sa demi-finale de Champions Cup, qui se déroulera ce mardi contre Bordeaux-Bègles.