Top 14 - Toulouse : Capuozzo signe jusqu’en 2025

Après 13 années passées en rouge et bleu, il est temps pour moi de dire au revoir au @fcgrugby. Je ne remercierai jamais assez le club et ses supporters pour ce qu’ils m’ont apporté.



Deux essais contre l'Ecosse avec l'Italie

C’était un secret de polichinelle, c’est désormais officiel. Au lendemain de la fin de saison actée de Grenoble, qui ne jouera pas la phase finale en Pro D2 après avoir terminé douzième de la saison régulière, son ailier international italien Ange Capuozzo s’est officiellement engagé avec le Stade Toulousain. Durée du contrat : trois saisons. Agé de 23 ans, le natif de l’Isère va connaître le deuxième club de sa carrière, lui qui a rejoint le FCG en 2010, alors qu’il avait 11 ans. « Je suis très heureux d’ouvrir une nouvelle page en signant à Toulouse !», a réagi le futur Toulousain. « Comme un certain Vincent Clerc, issu également de Grenoble, Ange possède le profil idéal pour jouer au Stade Toulousain ! Nous avons déjà eu un aperçu de son talent en suivant ses prestations en Pro D2, et nous avons désormais hâte de voir comment il va s’intégrer au groupe et au plan de jeu établi par le staff. Ce recrutement s’inscrit dans notre volonté de construire un effectif compétitif pour les prochaines saisons. Ange est également un garçon de caractère, rempli de détermination. Nous l’avons notamment constaté dans la conviction de ses choix d’orientation », a déclaré de son côté le président toulousain Didier Lacroix.Au total, Ange Capuozzo a porté le maillot grenoblois à 52 reprises, pour 18 essais marqués. Auteur de 10 essais en 21 matchs la saison passée, il a signé une saison 2021-22 presque sur les mêmes bases, avec 6 essais en 18 matchs. C’est cette saison qu’il a effectué ses grands débuts avec la Squadra Azzurra (sa famille napolitaine a émigré à Grenoble après la seconde Guerre mondiale),