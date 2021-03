Top 14 : Toulouse bat Brive avec le bonus offensif et conforte sa première place

🏁 𝕍𝕀ℂ𝕋𝕆𝕀ℝ𝔼 🤩

Nos 🔴⚫️ l'emportent avec le bonus face au @CABCLRUGBY et consolident leur place de leader ! #STCAB 🔥



Quel bonheur de les voir jouer ! 😍 pic.twitter.com/kHZMaAkIdN



— Stade Toulousain (@StadeToulousain) March 6, 2021

Toulouse valide le bonus offensif en fin de match

Toulouse en remet une couche. Au lendemain de la surprenante défaite (22-16) de Clermont à Montpellier, la 18eme journée de Top 14 s’est poursuivie ce samedi avec une opposition entre Toulouse et Brive au stade Ernest-Wallon. Les Stadistes, désireux de conserver leur première place au classement, devaient s’imposer pour rester en tête à l’issue de cette journée. L’après-midi a pourtant mal démarré pour eux. Ils se sont en effet fait surprendre dans le premier quart d’heure sur un premier essai adverse signé Eneriko Buliruarua. Dès lors, les joueurs d’Ugo Mola ont réagi en marquant deux essais. Le premier par le deuxième ligne Iosefa Tekori et le second, juste avant la mi-temps, par François Cros, de retour sur les terrains après une blessure au pied gauche. Après avoir manqué deux premières pénalités dans cette rencontre, Romain Ntamack a rectifié le tir. De retour également après avoir manqué deux mois de compétition en raison d’une fracture de la mâchoire, le demi d’ouverture international français a ajouté quatre points de plus et permis à son équipe regagner le vestiaire avec quatre longueurs d’avance (14-10).Le scénario de cette première période s’est répété dans le second acte. Après avoir inscrit un nouvel essai,Les deux premiers, donnés par Monsieur Ramos à Mitch Lees et So’otala Fa’aso’a, ont amené deux essais de pénalité pour les Stadistes tandis que le dernier, infligé à David Delarue, a obligé Brive à terminer la rencontre en infériorité numérique.. Un sixième et dernier essai de Guillaume Cramont a scellé le sort de cette partie. Le Stade Toulousain l’emporte largement (42-17) à l'arrivée, bonus offensif à la clé, et prend provisoirement sept points d’avance sur son poursuivant La Rochelle. Seule ombre au tableau : la blessure de Thomas Ramos à un mollet, une semaine avant le déplacement du XV de France en Angleterre pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations.- Clermont : 22-16- Brive : 42-1717h00 : Bayonne - Lyon17h00 : Bordeaux-Bègles - Pau17h00 : Castres - La Rochelle17h00 : Stade Français - Agen21h05 : Toulon - Racing 92