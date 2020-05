Top 14 - Toulouse : Accord trouvé pour une baisse de salaire des joueurs

Les Toulousains vont baisser leurs salaires, après la pandémie de coronavirus qui a entraîné la fin prématurée de la saison 2019-20 de rugby. C'est ce que le club de Top 14, champion de France en titre, a annoncé, ce mercredi, via un communiqué. En effet, un accord a été trouvé en ce sens, à l'issue d'une troisième réunion sur le sujet, entre les deux parties : « Aujourd'hui, un accord a été acté entre la Direction du club et les joueurs de l'effectif professionnel pour une baisse de leurs rémunérations sur la saison 2020-21. Cette décision intervient à la suite d'échanges sur l'impact de la crise économiques liée au Covid-19 affectant l'ensemble des clubs de rugby professionnel depuis plusieurs semaines. Ce projet, qui avait été exposé à l'ensemble de l'effectif par notre Président Didier Lacroix, a été approuvé à l'unanimité. Il prévoit une baisse des salaires d'un montant maximal de 15% sur les rémunérations de l'effectif professionnel lors de la saison 2020-21, à la condition d'une reprise normale des compétitions en septembre prochain. Des négociations similaires vont prochainement être menées avec le staff sportif. Par souci de confidentialité, la Direction du club et les joueurs ne souhaitent pas commenter l'ensemble des mesures valides ce jour. »

Castres et Toulon ont précédé Toulouse

Jusqu'à présent, à Toulouse, le président Didier Lacroix ainsi que les représentants des joueurs avaient indiqué à quel point il était compliqué de trouver justement un accord en ce sens, notamment en raison de l'incertitude liée à la crise sanitaire actuelle. Il ne s'agit pas d'une nouveauté dans l'élite française, puisque Castres ou bien encore Toulon, pour ne citer qu'eux, en avaient fait de même, il y a de cela quelques semaines déjà.