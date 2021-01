Top 14 - Toulon/Carbonel : « On a pris énormément de plaisir »

Louis Carbonel (ouvreur de Toulon) :



« Le Racing est une grosse équipe donc on est content de cette victoire. On cherchait un état d’esprit plus qu’une victoire et aujourd’hui on a démontré un très bel état d’esprit, ce qui n’avait pas été le cas depuis le début de l’année. Si le Racing déployait son jeu, on savait que ça allait être très difficile pour nous donc on a essayé de garder le ballon. Patrice (Collazo, le coach) a mis le curseur sur l’engagement et l’attitude, peu importe le résultat, car on sait que le Racing est une grosse écurie du Top 14. On a eu la victoire et c’est encore un plus. Quand tu es joueur et que tu réalises une performance comme ça, en plus à l’extérieur chez une des meilleures équipes d’Europe, quand tout le monde est au diapason, notamment la charnière, c’est un très gros plaisir. A la mi-temps, on s’est dit « Waouh, c’est ça le rugby, on peut jouer comme ça ! ». C’est vraiment un gros match de notre part et on a pris énormément de plaisir, notamment sur la première mi-temps. On a imposé notre jeu et c’est toujours plus plaisant que de regarder. (…) Il y a eu beaucoup de réunions entre joueurs, on avait besoin de se dire les choses car, notamment à Bordeaux, on était passé complètement au travers. On s’est dit les choses face à face, il y a des choses qui ont été un peu plus dures que d’autres. J’espère qu’on va en ressortir plus grands mais il ne faut pas s’enflammer non plus. On a essayé de prendre conscience qu’on avait de la qualité dans notre équipe, on s’est plus soucié de nous que du Racing car on cherchait vraiment une cohésion. On ne s’est pas affolés pendant tout le match, on a pris des essais un peu faciles mais on a gardé cet état d’esprit jusqu’à la fin. Même ceux qui sont rentrés ont eu un super engagement, c’est ce qui a fait qu’on a pu gagner le match. »