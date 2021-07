Top 14 - Toulon : Villière opéré de la cheville

🤕 - 𝙄𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙚𝙧𝙞𝙚

Victime d’une grave entorse de la cheville lors du second test-match en Australie, Gabin Villière subira une intervention chirurgicale ce mercredi 21 juillet.



Toute l'équipe du @RCTofficiel lui souhaite un bon rétablissement 🙏https://t.co/h8CEz5mBHI



— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) July 20, 2021

22 matchs pour Villière cette saison

Gabin Villière passe sur le billard ! Ce mercredi, l’ailier de 25 ans sera opéré de la cheville, huit jours après sa grave blessure subie lors de la victoire du XV de France en Australie pour le deuxième test-match de la Tournée des Bleus (victoire 28-26 à Melbourne). «Toute l’équipe du RCT souhaite à Gabin un prompt rétablissement en attendant de retrouver sa fougue et sa vivacité sur les terrains dès que possible », a écrit le RC Toulon sur son site Internet ce mardi, sans préciser la durée d’indisponibilité de son international (6 sélections, 3 essais).Brillant lors du premier match du XV de France en Australie, où il avait inscrit deux essais malgré la défaite 23-21 à la dernière minute, le n°11 s’était blessé dès la 8eme minute de jeu du deuxième match mais était parvenu à terminer la rencontre. Forfait pour le troisième match où il a été remplacé à l’aile par Teddy Thomas,Lors de la saison 2020-21, Gabin Villière a disputé 15 matchs de Top 14 (6 essais), un de Champions Cup (1 essai), deux d’Autumn Nations Cup (1 essai), deux du Tournoi des 6 Nations et donc deux de la Tournée d’été en Australie (2 essais). En mars dernier, il a prolongé son contrat avec les Rouge et Noir jusqu'en juin 2024.