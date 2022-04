Top 14 - Toulon : Vers une prolongation de Tolofua et de Parisse ?

Toulon pourrait bel et bien garder deux des joueurs qui composent son effectif actuel. A en croire les informations de RMC Sport, le club de rugby, qui occupe actuellement la neuvième place du classement du championnat de France, après un total de 21 rencontres déjà disputées, pourrait prolonger Christopher Tolofua. Dans les colonnes de Midi Olympique, ce dernier, aujourd'hui âgé de 28 ans et qui évolue au poste de talonneur, avait précédemment déjà évoqué ce fameux sujet. Des discussions ont eu lieu entre les deux parties, pour un dossier qui serait désormais particulièrement bien avancé. Le nouveau contrat de celui qui est arrivé au sein du club varois lors de l'année 2019 portera sur deux années supplémentaires.

Des adieux au Mondial 2023 pour Parisse ?

Tolofua vient tout juste de terminer sa rééducation suite à une grave blessures au niveau de l'un de ses genoux et une rupture des ligaments croisés. Depuis, le joueur est donc revenu et reste même sur une prestation plus que convaincante, pas plus tard que ce samedi, contre l'ASM Clermont (32-22), pour le compte de la 21eme journée de Top 14. De son côté, malgré ses 38 ans, le vétéran italien Sergio Parisse pourrait également rempiler, avec les Rouge et Noir, pour une toute dernière année. Pourtant, tout semblait laisser penser que c'est cette fameuse saison qui était amenée à être sa dernière au plus haut niveau. Rempiler une petite année de plus permettrait ainsi au joueur de faire ses adieux à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde de rugby qui se déroulera en 2023, du côté de la France. Un pays où s'est déroulée la majeure partie de sa carrière.