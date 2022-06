Top 14 - Toulon : Vers un retour de Bastareaud ?

Plus de 200 matchs avec Toulon pour Bastareaud

Alors qu’il fêtera ses 34 ans au mois de septembre, Mathieu Bastareaud n’a pas encore envie de prendre sa retraite. Au contraire, il pourrait même revenir dans le club où il a vécu ses plus belles heures de gloire, Toulon. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien troisième ligne (ou centre) international français (54 sélections, 5 essais) est attendu du côté du RCT s’il retrouve sa condition physique. «», a confié le président toulonnais Bernard Lemaitre. Il y a sept mois, sur la pelouse gorgée d’eau du Stade Mayol, Mathieu Bastareaud, alors joueur du LOU, s’était rompu les tendons des quadriceps des deux genoux. Opéré dans la foulée, il a effectué sa rééducation dans le sud de la France, et a repris la course dès la fin du mois de mars.Malgré tout, l’ancien joueur du Stade Français a annoncé son départ du LOU le 1er juin, où il était arrivé en tant que joker médical en 2019 (20 matchs au total), et il a reçu le feu vert pour reprendre le rugby, a-t-il révélé la semaine passée sur Canal+. « Ça va très bien. J’ai eu le feu vert médical pour pouvoir rejouer.», a expliqué le natif de Créteil. Selon RMC Sport, le joueur travaille dur depuis plusieurs semaines et a perdu du poids. Tout pourrait donc le conduire vers le RCT dans les prochaines semaines. Il poursuivrait ainsi sa belle histoire avec le club varois, dont il a porté le maillot de 2011 à 2019, pour un total de 211 matchs (25 essais) disputés et trois Champions Cup et un Bouclier de Brennus remportés.