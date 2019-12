Top 14 - Toulon : Un demi de mêlée bientôt parti ?

Son avenir fait jaser sur la Rade. Annoncé sur le départ depuis la saison dernière, le demi de mêlée Rhys Webb devrait cette fois bien quitter le Var. Midi Olympique annonce ce vendredi que l’international gallois (31 sélections avec le pays de Galles, 2 avec les Lions britanniques) voudrait rentrer au pays pour tenter de retrouver sa sélection en portant les couleurs des Ospreys ou des Dragons. Miné par des blessures depuis son arrivée en 2018, le numéro neuf de 31 ans n’a jamais vraiment réussi à s’imposer sous le maillot rouge et noir et il fait face cette saison à la concurrence de Baptiste Serin. C’est pourquoi Webb ne devrait pas profiter de l’année en option incluse dans son contrat à l’issue de ce dernier au mois de juin.

Qui pour remplacer Webb ?

Pour le remplacer, le RCT aurait visé plusieurs jeunes Français selon le bi-hebdomadaire. Si le titulaire du poste semble être trouvé depuis quelques matchs avec les prestations convaincantes de l’ancien Bordelais (3 essais en 6 matchs toutes compétitions confondues), le Briviste Julien Blanc et l’Agenais Paul Abadie (25 ans) seraient des solutions probables. Seulement, le CAB ne souhaiterait pas se séparer de son JIFF de 27 ans à la mêlée. Reste donc le numéro neuf du SUA ou une solution en interne avec les joueurs formés au club Anthony Méric (24 ans), Yoan Cottin (21 ans) et William Beaudon (20 ans).