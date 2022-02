Top 14 - Toulon : Tanguy signe un contrat de trois ans

✍️ 𝙈𝙖𝙩𝙝𝙞𝙚𝙪 𝙏𝙖𝙣𝙜𝙪𝙮 𝙧𝙚𝙟𝙤𝙞𝙣𝙩 𝙡𝙚 𝙍𝙪𝙜𝙗𝙮 𝘾𝙡𝙪𝙗 𝙏𝙤𝙪𝙡𝙤𝙣𝙣𝙖𝙞𝙨 !

Le deuxième ligne, Mathieu Tanguy, rejoindra le @RCTofficiel à la fin de la saison, en provenance du @staderochelais, pour les 3 prochaines saisons 💥👇https://t.co/V7lNEpQzfm



— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) February 22, 2022

Tanguy compte près de 120 rencontres avec La Rochelle

Une arrivée du côté de Toulon. Ce mercredi matin, via un communique officiel publié son compte Twitter, le club de rugby, qui occupe actuellement la douzième place du classement du championnat de France de Top 14, a annoncé l'arrivée de Mathieu Tanguy, dès cet été, soit à la fin de ce cette saison actuellement en cours.. Le joueur débarquera en provenance de la formation de La Rochelle. Une ville dont il est d'ailleurs natif. Et c'est d'ailleurs au sein de ce même club que Tanguy a débuté sa carrière chez les professionnels, après avoir fait toutes ses classes dans les différentes équipes de jeunes, pour ensuite rejoindre le centre de formation.Quant à sa première au sein de l'équipe première, elle date déjà de huit ans, soit depuis l'année 2014. C'est ainsi qu'à seulement 18 ans, Mathieu Tanguy, qui a été international français chez les moins de 20 ans, avait pu effectuer ses grands débuts, et plus précisément à l'occasion d'une rencontre disputée contre un autre club français, à savoir Bayonne, en Challenge Cup. Devenu ensuite un cadre de cette fameuse équipe de La Rochelle,. Avec l'envie de découvrir un nouvel univers et un nouveau challenge, Mathieu Tanguy rejoint le club de Toulon. Une future arrivée qui réjouit forcément Bernard Lemaître, le président du Rugby Club Toulonnais, qui s'est exprimé dans ce même communiqué : « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Mathieu Tanguy jusqu’en 2025. Mathieu est un joueur à fort potentiel. Il va nous apporter ses qualités de puissance et de combativité qui collent pleinement à l’ADN du Rugby Club Toulonnais. »