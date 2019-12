Top 14 - Toulon : Rebbadj prolonge

🖊️ Swan Rebbadj a prolongé ce jour, son aventure Rouge et Noir pour les deux prochaines années ❤️🖤

Licencié au RC Toulon depuis 2012, il est l'un des joueurs qui symbolise le projet







RCT - RC Toulon December 16, 2019

Il est le joueur le plus utilisé du Top 14 ! Avec 787 minutes et dix rencontres de championnat, Swan Rebbadj a été l’une des pièces maîtresses du bon début de saison du Rugby Club Toulonnais. Le deuxième ligne a disputé tous les matchs de son club toutes compétitions confondues (13 titularisations sur 14 possibles) et a affiché des performances de haut niveau.. Formé au club, le joueur de 23 ans, qui peut également évoluer en troisième ligne, est désormais lié à Toulon jusqu’en 2022.