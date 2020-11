Top 14 : Toulon, pour « Domi »

⏱80’ | 18 - 13 #RCTSP 👏 C'est terminé ! Toulon s’impose 18 à 13 face à la Section Paloise pour cette 10ème journée de Top14 à Mayol. pic.twitter.com/wgPb0qfebV

Pau réagit mais trop tard

TOP 14 / 10EME JOURNEE

Vendredi 27 novembre 2020

Samedi 28 novembre 2020

Dimanche 29 novembre 2020

Après la victoire sans appel (40-14) de Clermont à Castres vendredi, il fallait avoir les yeux rivés sur le Stade Mayol pour suivre la deuxième rencontre de cette 10eme journée de Top 14. Toulon, sixième, recevait une Section Paloise dixième et en chute libre.. Toulon a pris les devants au bout de huit petites minutes. En l’absence de Baptiste Serin et Louis Carbonel convoqués en équipe de France, Sonatane Takulua s’est mué en buteur et a converti une pénalité, punissant ainsi des Palois poussés trop souvent à la faute. 3-0 puis 8-0 en milieu de première période grâce à l’essai de Duncan Paia'aua. Sur un bon ballon porté, l’arrière est allé aplatir dans l’en-but. Son deuxième essai de la saison en championnat après celui du mois dernier face à Castres.Des Palois indisciplinés se sont même retrouvés à 13 contre 15 après deux cartons jaunes, et pour ne rien arranger, Toulon et Eben Etzebeth ont inscrit un second essai juste avant la mi-temps. En échec après le premier essai,. La formation paloise n’a pas baissé les bras et a réagi de bien belle manière au retour des vestiaires. Son demi d’ouverture Antoine Hastoy s’est retrouvé dans tous les bons coups. Dans le jeu, il a botté un ballon à destination de son ailier, Vincent Pinto, qui a marqué le seul essai des siens. L’ouvreur a inscrit 8 points dans cette partie, tous au pied.. Malgré le point de bonus défensif obtenu, le cauchemar continue pour Pau…Castres -: 14-40- Pau : 18-1318h15 : La Rochelle - Brive18h15 : Montpellier - Bordeaux-Bègles18h15 : Toulouse - Agen18h00 : Racing 92 - Bayonne21h05 : Lyon - Stade FrançaisPlus d'infos à venir