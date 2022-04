Top 14 - Toulon : Pesenti devient directeur exécutif du RCT

𝔽𝕣𝕒𝕟ç𝕠𝕚𝕤 ℙ𝕖𝕤𝕖𝕟𝕥𝕚 𝕟𝕠𝕞𝕞é 𝔻𝕚𝕣𝕖𝕔𝕥𝕖𝕦𝕣 𝔼𝕩é𝕔𝕦𝕥𝕚𝕗 𝕕𝕦 ℝℂ𝕋👏

"Ce club a une histoire hors norme"

François Pesenti prend du galon. Ce jeudi matin, via son compte Twitter officiel, le club de rugby de Toulon, qui occupe actuellement la neuvième place du classement du Top 14 après un total de 22 rencontres déjà disputées, a officialisé la nomination, au poste de directeur exécutif en charge du développement stratégique, de l'ancien journaliste.A cette époque, il occupait alors le poste de consultant pour le développement stratégique du club. Désormais, c'est donc une nouvelle mission qui s'offre à celui qui intègre ainsi l'organigramme du club."François Pesenti dirigera tout le département « business » du club et continuera à assurer son développement stratégique", comme le précise également le communiqué officialisant cette nouvelle. Dans ce même fameux communiqué, le principal intéressé a réagi et s’est dit « très heureux de faire partie de l’équipe Rouge & Noire.Nous avons de nombreux projets pour les années futures, dont nous présenterons les grandes lignes prochainement. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation que je rejoins Bernard Lemaître, Frédéric Bir et toutes les équipes du RCT pour accompagner le club vers les sommets du rugby international ».