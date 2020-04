Top 14 – Toulon : Moyano fidèle au RCT

Arrivé l’automne dernier à Toulon, Ramiro Moyano va rester sur la Rade au moins jusqu’en juin 2022. L’arrière (ou ailier) international argentin (35 sélections) a en effet prolongé son contrat ce mercredi. « Je suis très heureux de cette opportunité et de la confiance que le club me réitère en me permettant de continuer à faire partie de la grande famille du RCT lors des deux prochaines années. Je suis très impatient de rejouer et de donner le meilleur de moi-même, autant pour le club que pour les supporters toulonnais », a confié le joueur, qui fêtera ses 30 ans le mois prochain, sur le site du RCT.

Cinq matchs avec les Rouge et Noir

L’ancien joueur des Jaguares est arrivé à Toulon juste après la Coupe du Monde, où il avait joué 45 minutes contre la France, et n’a ensuite porté le maillot du RCT qu’à cinq reprises (dont quatre titularisations), le temps de marquer deux essais, en Challenge Cup contre les London Irish.