Top 14 - Toulon : Moyano en joker

Un deuxième Argentin sur la Rade ! Après Facundo Isa, c’est Ramiro Moyano qui va porter les couleurs du RCT cette saison. L’arrière international (29 ans, 30 sélections) s’est engagé jusqu’à fin juin 2020 en tant que joker additionnel avec les Rouge et Noir, actuels cinquièmes du Top 14. « Arrivé sur la rade aujourd’hui (mardi), il effectuera tous ses examens médicaux et pourrait prétendre à faire partie du groupe Rouge et Noir une fois sa qualification confirmée par la Ligue Nationale de Rugby », dit le communiqué du RCT. Moyano, qui portait les couleurs des Jaguares depuis 2015, a disputé un match lors de la dernière Coupe du Monde, celui contre la France (défaite 23-21).