Top 14 - Toulon : L’arrivée de Biggar officialisée

Biggar peut aussi jouer centre ou arrière

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Dan Biggar est un joueur du RC Toulon depuis ce vendredi, et jusqu’à la fin de la saison. Le club varois a officialisé la rumeur qui circulait depuis une dizaine de jours, et l’ouvreur international gallois de 33 ans (102 sélections) quitte donc dès à présent son club de Northampton. Il y a un mois, Biggar avait annoncé son départ du club anglais, en proie à des problèmes financiers, à la fin de cette saison, mais il n’a finalement pas pu résister aux sirènes du Top 14.Il arrivera à Toulon à l’issue de cette fenêtre internationale et pourra postuler à une place dans le groupe toulonnais dès qu’il sera guéri.« Nous sommes très fiers de l’arrivée de Dan Biggar à Toulon, se réjouit Bernard Lemaitre, Président du Rugby Club Toulonnais. C’est un joueur d’exception, qui viendra compléter notre effectif au poste de demi d’ouverture. Il peut bien sur jouer aussi arrière ou centre. Dan apportera son expérience de capitaine du XV du Poireau à l’ensemble de l’équipe.Je tiens également à remercier le club de Northampton et tout particulièrement John White et Mark Darbon pour l’aide qu’ils nous ont apportée dans la réussite de ce recrutement. » Actuellement quatrième du Top 14, avec cinq victoires et quatre défaites, le RC Toulon réalise un début de saison très correct, avant de recevoir le champion de France Montpellier dimanche. S'il parvient à guérir de sa blessure durant son stage avec le XV du Poireau, Dan Biggar pourrait faire ses débuts sous le maillot rouge et noir le 26 novembre sur la pelouse du Stade Français.